Economie· 1 min citire

Conexiunea feroviară prinde viteză: Linia Iași – Ungheni va fi electrificată

Calea ferată Iasi-Ungheni ar urma să fie electrificată FOTO: Pixabay.com

Calea ferată Iasi-Ungheni ar urma să fie electrificată FOTO: Pixabay.com

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 11 sept. 2026, 08:26

Întreprinderea „Calea Ferată din Moldova” a anunțat un amplu proiect pentru reabilitarea și electrificarea liniei feroviare dintre Iași și Ungheni.

Proiectul de anvergură are ca scop principal creșterea siguranței și fiabilității infrastructurii feroviare transfrontaliere. Prin această inițiativă, se urmărește o integrare mai profundă a rețelei feroviare din Republica Moldova în spațiul european de transport, consolidând în același timp legăturile directe cu România.

Lucrări ample de modernizare și reconstrucție

Printre cele mai importante lucrări planificate se numără reconstrucția și modernizarea podului feroviar peste râul Prut. De asemenea, proiectul include modernizarea infrastructurii feroviare a stației Ungheni, dar și a parcului european de călători care beneficiază de ecartament standard de 1435 mm.

O componentă esențială a investiției o reprezintă electrificarea liniei de cale ferată situată între podul peste râul Prut și parcul european de călători al stației Ungheni.

Suplimentar față de lucrările la calea de rulare, se are în vedere modernizarea sistemelor complexe de semnalizare, centralizare și blocare.

Totodată, vor fi aduse la standarde europene și sistemele de comunicații feroviare și telecomunicații. În zona unde se vor implementa aceste modificări structurale, rețelele inginerești deja existente urmează să fie protejate riguros sau, în funcție de necesitățile tehnice apărute pe parcurs, reconfigurate complet. Această reabilitare strategică a conexiunii Iași–Ungheni marchează un pas decisiv în modernizarea infrastructurii feroviare din regiune.

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