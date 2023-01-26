Privatizarea Petrom. Noi dezvăluiri. OMV NU a venit în România în 2004, ci în 2002

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OMV nu a venit în România în 2004, la privatizarea Petrom, ci în 2002! Este una dintre dezvăluirile făcute la ultima ediție a emisiunii „Culisele Statului Paralel”. Invitații Ancăi Alexandrescu au explicat cum s-a pus la cale privatizarea Petrom încă din anul 2002.