Românii, campioni la supraaglomerarea locuințelor în UE

Peste 40% dintre cetățenii români trăiesc în case prea mici, un procent mai mult decât dublu comparativ cu media înregistrată la nivel european.
România continuă să ocupe prima poziție într-un clasament negativ la nivelul Uniunii Europene, înregistrând cea mai mare proporție a populației care trăiește în locuințe cu spațiu insuficient.
Conform datelor publicate de biroul european de statistică, Eurostat, pentru anul 2024, peste patru din zece români (mai exact 40,7%) își duc traiul în condiții de supraaglomerare. Această situație subliniază o discrepanță majoră față de standardul de viață din restul blocului comunitar, unde media se situează la doar 16,9%.
Diferențe uriașe față de statele vestice
Fenomenul gospodăriilor supraaglomerate indică faptul că locuințele nu dispun de un număr adecvat de camere raportat la dimensiunea familiei, vârsta membrilor și situația lor civilă. Dincolo de disconfortul cotidian și lipsa de intimitate, lipsa spațiului personal este considerată un indicator major al calității scăzute a vieții, fiind adesea asociată cu venituri mici și dificultăți în accesarea unor credite imobiliare.
Prin contrast, alte state europene raportează cifre extrem de mici la acest capitol, oferind condiții locative mult mai bune cetățenilor lor. Țări precum Cipru, Malta sau Irlanda înregistrează cele mai reduse procente de supraaglomerare, situându-se cu mult sub pragul de 5%. Problema spațiului locativ rămâne o provocare structurală de proporții pentru România, reflectând în mod direct decalajele economice persistente și o lipsă a unor politici publice care să asigure cetățenilor standarde de locuire la nivel european.