Suspiciuni de conflict de interese la MIPE. Ministerul condus de Dragoș Pîslaru, contracte de milioane cu o firmă pe care acesta a fondat-o

Publicat 11 iul. 2026, 11:22 Actualizat 11 iul. 2026, 11:23 Sursă Realitatea.Net

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) se află în centrul unui nou scandal public. Datele oficiale și sursele politice indică faptul că instituția ar fi atribuit contracte de consultanță în valoare de milioane de lei unei companii înființate și administrate în trecut chiar de către actualul ministru interimar și demis, Dragoș Pîslaru.

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