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Actualitate· 1 min citire
Donald Trump spune că nu vrea să devină cel mai corpolent președinte din istoria SUA
Donald Trump
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut o declarație cu tentă autoironică într-un videoclip publicat pe canalul de YouTube al celei de-a Doua Doamne a SUA, Usha Vance, mărturisind că există un record prezidențial pe care nu și-ar dori să îl depășească.
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