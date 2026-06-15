AUR propune instituirea Zilei Studențimii Române pe 17 mai, în semn de recunoaștere a contribuției tinerilor la marile momente ale istoriei naționale

Scris de Daniel Onescu Publicat: 15 iun. 2026, 17:37

Alianța pentru Unirea Românilor a depus în Parlament propunerea legislativă privind instituirea zilei de 17 mai ca Ziua Studențimii Române, inițiativă care urmărește recunoașterea oficială a rolului pe care studenții români l-au avut de-a lungul istoriei în apărarea libertății, afirmarea valorilor naționale și consolidarea democrației.

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