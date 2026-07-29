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Scandal în sistemul de urgență! Raed Arafat îl pune la zid pe Alexandru Rafila: „Alimentați dezbinarea”
Raed Arafat
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reacționat public după afirmațiile făcute de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, susținând că mesajul acestuia riscă să creeze tensiuni între structurile care intervin în salvarea pacienților.
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