Călin Georgescu, după ieșirea de la instanță: „Justiția ține de conștiință. Întoarceți-vă la Dumnezeu”

Este zi decisivă pentru Călin Georgescu, care a ajuns în această dimineață la Judecătoria Sectorului 1 pentru începerea judecății pe fond în primul dosar în care este plasat sub control judiciar. Susținut de zeci de oameni, Georgescu și avocatul său au făcut primele declarații după termen, subliniind necesitatea clarificării opiniilor judecătorilor, dar și rolul moral al justiției în societate.

Călin Georgescu: „Dacă justiția este sleită moral, tot eșafodajul social se prăbușește”

UPDATE 9:09 - "Vedeți, faptele sunt sunt lucruri încăpățânate. Și indiferent de dorințele unora, ele nu pot schimba adevărul celor consemnate de ele.

Nicolae Iorga spunea că sunt două categorii de oameni: unii care închid totul în conștiința lor și alții care nu au conștiință și, prin urmare, nu au ce să închid.

Justiția ține de conștiință. Este arhitectura binelui și dacă este sleită moral, atunci tot eșafodajul social este condamnat la prăbușire. Și atunci eu le transmit așa: întoarceți-vă la Dumnezeu. Vă mulțumesc", a transmis Georgescu după ieșirea din sala de judecată.

Avocatul lui Călin Georgescu: „Trebuie să vedem opiniile judecătorilor înainte să mergem mai departe”

UPDATE 9:08 - "A fost un termen destul de scurt. Am solicitat noi un termen de judecată pentru că suntem și noi curioși să vedem care au fost argumentele din spatele celor două complete de divergență de la nivelul Tribunalului București. Prin urmare, înainte să pășim mai departe în acest dosar, trebuie să vedem și noi opiniile judecătorilor. Vă mulțumesc", a declarat avocatul lui Călin Georgescu.

UPDATE 8:50 - Călin Georgescu a intrat în sediul Judecătoriei Sectorului 1. Nu a făcut declarații în momentul în care a coborât din mașină.

Liderul suveranist a fost întâpinat de zeci de oameni care au venit să îl susțină.

Proces crucial pentru Călin Georgescu: primele audieri pe fond în dosarul de propagandă legionară

La ora 9.00 începe, la instanța competentă, primul termen în care se judecă pe fond dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Măsurile de securitate au fost intensificate, iar autoritățile se așteaptă la un număr mare de susținători care ar putea veni la proces.

În această dimineață, de la ora 9.00, începe oficial judecarea pe fond a primului dosar în care Călin Georgescu este trimis în judecată pentru propagandă legionară. Este același dosar în care instanța a dispus anterior măsura preventivă a controlului judiciar.



