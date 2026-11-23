Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 nov. 2026, 21:47

Magistrații Curții de Apel București s-au pronunțat luni, 23 noiembrie, asupra contestației formulate de procurorii DIICOT împotriva deciziei prin care Tribunalul București a dispus înlocuirea arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu cu arestul la domiciliu. Hotărârea este definitivă și executorie. Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.

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