Prim-ministrul Luca Niculescu a declarat luni, la evenimentul ROINVEST, că economia României ar urma să revină pe creștere în 2027, după un an marcat de presiuni bugetare și activitate economică slabă.
Într-un mesaj video transmis participanților la cea de-a VII-a ediție a evenimentului ROINVEST, organizat de News.ro, șeful Executivului a descris situația actuală ca fiind dificilă, dar a indicat perspective pozitive pentru anul viitor.
Niculescu a subliniat că responsabilitatea Guvernului este de a pune ordine în finanțele publice, dar și de a crea condiții pentru reluarea creșterii. El a menționat că România are nevoie de companii care se dezvoltă și de parteneriat între stat și mediul de afaceri.
Un aspect central al mesajului a fost predictibilitatea fiscală și legislativă, pe care premierul o consideră esențială pentru investitorii străini. Niculescu a amintit că, în perioada în care era ambasador la Paris, întrebarea principală a investitorilor nu viza mărimea stimulentei oferite de stat, ci stabilitatea regulilor pe termen lung.
Premierul a precizat că, în prima lună de mandat, a avut numeroase întâlniri cu antreprenori români și străini. Aceștia i-au semnalat necesitatea unor reguli stabile, a deciziilor coerente și a reducerii birocrației.
Niculescu a reiterat necesitatea dezvoltării industriei naționale și a creșterii capacității de producție. El a insistat că statul trebuie să elimine obstacolele inutile, să simplifice procedurile și să încurajeze investițiile, acționând ca partener al companiilor private, nu ca un factor de complicare.
Șeful Guvernului a menționat și apropiata aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Potrivit premierului, apartenența la această organizație ar putea contribui la consolidarea standardelor de guvernanță, la creșterea predictibilității și la atragerea investițiilor.
Niculescu a exprimat speranța că, în următorii ani, România va atrage mai multe proiecte de investiții care să contribuie la dezvoltarea economiei și la crearea unor locuri de muncă mai bine plătite.