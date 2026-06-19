Ciprian Ciucu, așteptat la secția de poliție pentru semnarea controlului judiciar

Publicat 19 iun. 2026, 08:43 Sursă realitatea.net

Ciprian Ciucu urmează să se prezinte la Secția 25 de Poliție din Drumul Taberei pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă pentru 60 de zile în dosarul în care este inculpat pentru luare de mită, potrivit Realitatea PLUS.

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