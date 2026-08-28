Custodele Coroanei, Margareta, și Principele Radu au transmis scrisori de condoleanțe la moartea Regelui Harald

Publicat 28 aug. 2026, 15:31 Actualizat 28 aug. 2026, 15:32 Sursă realitatea.net

Custodele Coroanei Române, Margareta, a transmis vineri scrisori de condoleanțe Majestății Sale Regelui Haakon al VIII-lea și Majestății Sale Regina Sonja, după decesul Regelui Harald al Norvegiei.

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