Advertising
Politica· 1 min citire
Dan Dungaciu avertizează că Bruxellesul pregătește federalizarea UE: „Puterea politică va fi luată din mâna partidelor suveraniste”
Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR
Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, susține că Bruxellesul urmărește să ia puterea din mâna patrioților și să accelereze federalizarea Uniunii Europene. Invitat în studioul emisiunii Miza Zilei, realizată de Ana Maria Păcuraru, Dan Dungaciu a spus că România trebuie să își apere identitatea națioală și să nu mai fie, citez, „slugi în negocierile cu Uniunea Europeană”.
Citește și
- 13:31PSD contestă în instanță 12 hotărâri ale Guvernului. Sorin Grindeanu avertizează: „România riscă să piardă un miliard de euro din PNRR”
- 13:08Zelenski susține că Putin pregătește mobilizarea a până la 500.000 de ruși pentru războiul din Ucraina
- 12:16George Simion: România este de 84 de zile fără Guvern. Este dovada iresponsabilității lui Nicușor Dan
- 10:05Mihai Fifor, atac dur la Bolojan după greva din Sănătate: „Nu guvernează o țară. Face inventarul ei. Ilie își vede de viață”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News