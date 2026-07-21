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Sport· 2 min citire
Daniel Pancu, după ce Rapid a învins Sepsi: „Am dominat clar jocul la dueluri”
Daniel Pancu
Daniel Pancu a reușit o victorie în primul meci oficial, după revenirea pe banca Rapidului. Rapid s-a impus acasă, 1-0, cu nou-promovata Sepsi Sfântu Gheorghe, în prima etapă din Superliga.
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