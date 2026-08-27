Advertising
Politica· 1 min citire
Declarație-șoc din Ucraina: „Cred că pierdem războiul”. Răspunsul unui general NATO
Mihailo Fedorov
Publicat27 aug. 2026, 11:03
Sursărealitatea.net
Fostul ministru al Apărării din Ucraina susține că țara sa riscă să piardă războiul cu Rusia. Fost şef al Brigăzii Multinaționale NATO din Sud-Estul Europei, generalul Virgil Bălăceanu consideră că războiul nu e încă pierdut.
Citește și
- 11:04Senator Ninel PEIA: AEP vrea sa fie și arbitru, și judecător! Arbitrul alegerilor vrea să hotărască cine intră și cine mai rămâne pe teren!
- 08:45Qatar încearcă să relanseze dialogul dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz rămâne miza principală
- 08:41Radu Miruță: PSD a blocat legea salarizării și ar trebui să țină capul în pământ
- 08:11Grindeanu către Bolojan: Românii au nevoie de soluții, nu de explicații pentru eșec
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News