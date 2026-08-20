Publicat 20 aug. 2026, 15:25 Sursă realitatea.net

Nu tăiați bursele sociale în vacanță! Este apelul pe care îl fac cei de la Salvați Copiii, după ce Ministerul Educației a publicat în consultare publică un proiect care reglementează acordarea burselor doar pe perioada activităților școlare.

Distribuie articolul