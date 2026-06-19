Politica· 1 min citire

Denise Rifai respinge orice implicare în dosarul în care este vizat Ciprian Ciucu: „Nu am făcut niciun denunț!”

Denise Rifai

Denise Rifai

Scris deStoica Marian
Publicat19 iun. 2026, 08:29
Sursărealitatea.net

Cunoscuta jurnalistă Denise Rifai a reacționat după ce în spațiul public au apărut informații privind o posibilă legătură a sa cu ancheta în care este vizat primarul general Ciprian Ciucu.

Moderatoarea a respins orice implicare în dosar și a transmis că nu a făcut niciun denunț.

„Nu apar în niciun dosar penal și nu am făcut niciun denunț”, a declarat Denise Rifai pentru un post TV.

În același context, numele său a fost vehiculat și în legătură cu Odeta Nestor, fostă șefă la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Întrebată într-o altă intervenție despre această relație, Denise Rifai a precizat: „Odeta e prietena mea”.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

denise rifaianchetaDNAciprian ciucudosardenunt

Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe