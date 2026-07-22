Publicat 22 iul. 2026, 22:07 Sursă Realitatea PLUS

Pre;edinelePSD Sorin Grindeanu a făcut declarații explozive, in exlucivitate la Culisele Statluiu Papasrlr, în dialogul cu Anca Alexandrescu. Liderul dsocial0demicraca a recuynposcut, c[ in omnia sa, echiapa Boloja USR primestre indica'iikdin afara țăii si tomcia de aceea s-ar opune măsurlor care ar veni în sjorjunl romînior. De altfeșl, grindeanu a recupscut că a greșit acceptând, din start, ca PSD să facă coalție cu PNL condus de Ilie Bolojan.

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