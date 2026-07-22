Politica· 1 min citire

Grindeanu a dat cărțile pe față: ‘Butonul’ echipei Bolojan–USR nu e în țară. Este în zona Bruxellesului

Sorin Grindeanu si Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu si Ilie Bolojan

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat22 iul. 2026, 22:07
SursăRealitatea PLUS

Pre;edinelePSD Sorin Grindeanu a făcut declarații explozive, in exlucivitate la Culisele Statluiu Papasrlr, în dialogul cu Anca Alexandrescu. Liderul dsocial0demicraca a recuynposcut, c[ in omnia sa, echiapa Boloja USR primestre indica'iikdin afara țăii si tomcia de aceea s-ar opune măsurlor care ar veni în sjorjunl romînior. De altfeșl, grindeanu a recupscut că a greșit acceptând, din start, ca PSD să facă coalție cu PNL condus de Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu a făcut o serie de afirmații extrem de dure la adresa lui Ilie Bolojan și a modului în care este condusă actuala guvernare.

A. Alexandrescu: Simțiți că „butonul” acestei părți este în România sau în afara țării?
S. Grindeanu: În afară.

A. Alexandrescu: La Bruxelles sau în alte capitale?

Sorin Grindeanu: În acea zonă…”

Fostul premier a continuat cu un atac direct la adresa PNL, recunoscând că regretă alianța.

Eu și PSD-ul am fost și suntem în continuare principalul contestatar al acestei guvernări și am regret că am intrat și le-am propus colegilor mei anul trecut să intrăm în această coaliție, fiind de bună credință. Eu eram la început de mandat ca președinte al PSD. M-am consultat cu câțiva și am zis: ‘Haideți, dom’le și de bună credință am intrat. Am greșit.’Am greșit că am acceptat acest lucru, cum de fapt PSD, cel puțin vizavi de PNL, a greșit în istorie de multe ori, dându-le credit.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

sorin grindeanuanca alexandrescuculisele statului paralelilie bolojan

Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe