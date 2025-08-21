Politica· 2 min citire

GUVERNUL BOLOJAN LIMITEAZĂ RETRAGEREA BANILOR DIN PILONUL 2 DE PENSII: DOAR 30% ÎN PRIMA TRANȘĂ

21 aug. 2025, 20:08
GUVERNUL BOLOJAN LIMITEAZĂ RETRAGEREA BANILOR DIN PILONUL 2 DE PENSII: DOAR 30% ÎN PRIMA TRANȘĂ

GUVERNUL BOLOJAN LIMITEAZĂ RETRAGEREA BANILOR DIN PILONUL 2 DE PENSII: DOAR 30% ÎN PRIMA TRANȘĂ

Realitatea de VasluiArticol scris de Realitatea de Vaslui

Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat joi proiectul privind Pilonul 2 de pensii, care vizează peste 8 milioane de români.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat joi proiectul privind Pilonul 2 de pensii, care vizează peste 8 milioane de români. Noile reguli prevăd că pensionarii vor putea retrage inițial doar 30% din suma acumulată, restul urmând să fie plătit treptat, pe parcursul a opt ani.

Decizia schimbă modul în care românii se pot folosi de economiile strânse prin fondurile private de pensii. Până acum, retragerea banilor se putea face integral, însă Executivul a ales varianta eșalonată, ceea ce înseamnă încasări lunare timp de mai mulți ani.

Proiectul a fost discutat anterior în dezbatere publică și analizat de Ministerul Muncii, împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară. Scopul a fost stabilirea unei formule considerate sustenabile pe termen lung, după mai multe runde de consultări.

Varianta inițială propusă de autorități era și mai restrictivă. Se dorea ca românii să poată retrage în prima tranșă doar 25%, iar restul banilor să fie distribuit pe o perioadă de 10 ani, ceea ce a generat un val de nemulțumiri.

Controversele au apărut rapid, având în vedere că decizia privește direct economiile de o viață ale a milioane de români. Mulți dintre aceștia au cerut să aibă libertatea de a dispune integral de sumele acumulate în conturile de pensii private.

Proiectul de lege adoptat de Guvern urmează să fie trimis în Parlament. Acolo ar putea suferi modificări, înainte de a fi adoptat în forma finală și pus în aplicare.

Sursa: Newsinn

Citește și:

Mai multe articole despre

ilie bolojan, pilonul II, cub, pensii, bolojan

Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News

Economie

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică

Mai multe știri din Politica

Mai Multe