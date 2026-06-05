Ilie Bolojan deschide ușa alegerilor anticipate: „PNL nu va bloca o astfel de variantă”

Sursă: realitatea.net

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că liberalii nu se vor opune unui scenariu care ar putea conduce la alegeri parlamentare anticipate, dacă situația politică va ajunge într-un impas și vor fi îndeplinite condițiile prevăzute de Constituție. Cu toate acestea, liderul liberal consideră că o astfel de situație are șanse reduse să se producă.

Bolojan: Alegerile anticipate sunt prevăzute de Constituție

Într-o intervenție televizată de joi seară, Ilie Bolojan a explicat că alegerile anticipate reprezintă o procedură constituțională care poate fi declanșată în anumite condiții.

„Alegerile anticipate sunt o ipoteză constituțională, în condițiile în care două guverne nu reușesc să treacă de votul Parlamentului, președintele României poate declanța alegeri anticipate”, a afirmat Bolojan.

Liderul PNL spune că un nou scrutin ar putea schimba raportul de forțe din Parlament

Președintele liberalilor a arătat că o eventuală întoarcere la urne ar avea sens în situația în care actuala structură parlamentară nu mai permite formarea unei majorități funcționale și apar blocaje politice care împiedică guvernarea.

Potrivit acestuia, unul dintre efectele unor alegeri anticipate ar putea fi reconfigurarea actualului Parlament.

„Aceste alegeri sunt o măsură în care, dacă nu se găsește o măsură de funcționare, pe fondul unui Parlament pulverizat și anumitor blocaje, apare perspectiva că, în urma unor astfel de alegeri, s-ar schimba configurația Parlamentului într-o măsură în care lucrurile ar putea fi reașezate.”

„PNL nu va bloca o astfel de ipoteză”

Deși a admis posibilitatea unui astfel de scenariu, Ilie Bolojan a subliniat că nu îl consideră unul probabil în actualul context politic.

Totodată, liderul liberal a transmis că partidul pe care îl conduce nu va împiedica declanșarea alegerilor anticipate dacă se va ajunge într-o astfel de situație.

„Dacă e să fac o apreciere personală, PNL nu va bloca o astfel de ipoteză, dar e puțin probabil să ajungem acolo”, a completat liderul liberal.