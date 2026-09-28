Încep audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan. Sebastian Burduja deschide seria în Parlament

Parlamentul începe audierile pentru noul Guvern.
Procedura de învestire a Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan intră într-o etapă decisivă. Luni încep audierile miniștrilor în comisiile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, primul candidat programat fiind Sebastian Burduja, nominalizat pentru funcția de ministru al Energiei.
Maratonul audierilor se desfășoară pe parcursul a două zile, iar după încheierea acestora Parlamentul urmează să voteze învestirea noului Executiv.
Sebastian Burduja, primul ministru audiat pentru portofoliul Energiei
Sebastian Burduja este programat să intre primul în fața comisiilor parlamentare, de la ora 14:00, pentru prezentarea obiectivelor și priorităților asumate la Ministerul Energiei.
Candidatul a anunțat că merge la audieri cu o serie de obiective stabilite printr-o „scrisoare de misiune” transmisă de premierul desemnat tuturor membrilor Cabinetului propus. Documentul stabilește direcțiile principale pe care fiecare ministru ar urma să le urmărească în mandatul său.
Calendarul audierilor miniștrilor
Audierile miniștrilor propuși pentru Guvernul Mureșan sunt programate în două etape:
Luni, începând cu ora 14:00, sunt audiați primii șase candidați la funcții ministeriale.
Marți, comisiile parlamentare continuă evaluarea celorlalți miniștri propuși.
După finalizarea tuturor audierilor, Cabinetul urmează să fie supus votului de învestitură în plenul reunit al Parlamentului.
Ce urmează după audieri
Avizele acordate în comisiile parlamentare au caracter consultativ, însă reprezintă o etapă obligatorie înaintea votului final din Parlament. Pentru ca noul Guvern să fie învestit, este necesară obținerea majorității voturilor în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului.