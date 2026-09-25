PSD se declară pregătit pentru anticipate, la cinci luni de la demiterea Guvernului. Ce spune Claudiu Manda

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 sept. 2026, 21:25

PSD transmite că este pregătit atât să își asume guvernarea, cât și să participe la alegeri anticipate, la aproape cinci luni de la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

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