Ce prevede programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan: taxe înghețate, pensii și salarii majorate în funcție de buget

Siegfried Mureșan și-a prezentat principalele măsuri din programul de guvernare cu care încearcă să obțină sprijinul parlamentarilor pentru formarea noului Cabinet.
Siegfried Mureșan și-a prezentat principalele măsuri din programul de guvernare cu care încearcă să obțină sprijinul parlamentarilor pentru formarea noului Cabinet.
Premierul desemnat promite că nu va crește taxele și impozitele pe durata mandatului, iar pensiile și salariile bugetarilor vor putea fi majorate atunci când situația bugetară va permite.
TVA ar urma să revină la 19%
Una dintre măsurile anunțate de Mureșan este reducerea TVA de la 21% la 19%. Premierul desemnat susține, de asemenea, că în perioada mandatului său nu vor exista noi creșteri de taxe și impozite.
Mureșan spune că obiectivul este ca, atunci când situația financiară a statului va permite, să fie luate măsuri de relaxare fiscală.
Pensii și salarii, majorate în funcție de buget
Programul prevede creșteri pentru pensii și salariile din sectorul public, însă acestea ar urma să fie stabilite în funcție de resursele disponibile în bugetul de stat.
Premierul desemnat a precizat că majorările vor fi făcute „în mod responsabil”, în funcție de posibilitățile financiare ale României. Mureșan a mai anunțat că persoanele cu pensii sub 3.000 de lei nu vor plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate.
Reforma companiilor de stat
O altă direcție anunțată este reorganizarea companiilor de stat. Fiecare dintre acestea ar urma să aibă, în maximum 12 luni, un plan de eficientizare.
Programul include și reducerea a ceea ce Mureșan numește „sinecuri politice”, precum și posibilitatea ca unele companii să fie listate la bursă sau privatizate. În administrația publică sunt propuse comasări de instituții, reducerea birocrației și diminuarea numărului de secretari de stat.
Investiții în energie și apărare
Programul prevede investiții în producția și stocarea energiei, precum și în infrastructura energetică. Mureșan susține că aceste măsuri ar contribui la reducerea costurilor pentru consumatori.
Sunt prevăzute și investiții în securitate și apărare, alături de atragerea mai multor fonduri europene și sprijinirea companiilor românești.
Ce măsuri mai sunt în program
Printre propunerile prezentate se mai află reforma pensiilor speciale, eliminarea cumulului pensie-salariu în sectorul public, reducerea numărului de parlamentari și eficientizarea activității ANAF, cu accent pe combaterea marilor fraude.
Pe plan european, Mureșan spune că România trebuie să negocieze pentru păstrarea finanțărilor destinate agriculturii și politicii de coeziune și pentru obținerea unor fonduri suplimentare pentru securitate și apărare.
Programul de guvernare este prezentat în timp ce Siegfried Mureșan continuă negocierile cu partidele parlamentare pentru obținerea celor 233 de voturi necesare învestirii Guvernului.