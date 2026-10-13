Luca Niculescu continuă negocierile cu partidele. Surse indică o posibilă intervenție a președintelui Nicușor Dan

Publicat 13 oct. 2026, 07:31 Sursă realitatea.net

Blocajul politic continuă și negocierile pentru formarea unei majorități au loc inclusiv astăzi! După negocierile cu partidele politice și grupurile parlamentare, noul premier desemnat urmează ca astăzi să aibă discuții cu parlamentarii neafiliați. Surse politice menționează ca Luca Niculescu va mai avea discuții săptămâna aceasta cu liderii PSD.

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