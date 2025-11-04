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Politica· 2 min citire
LUIS LAZARUS ȘI-A AFIRMAT SPRIJINUL PENTRU ANCA ALEXANDRESCU: „PLEACĂ CU PRIMA ȘANSĂ ȘI N-AM NICIUN STRES CĂ NU VA CÂȘTIGA. PUR ȘI SIMPLU”
LUIS LAZARUS ȘI-A AFIRMAT SPRIJINUL PENTRU ANCA ALEXANDRESCU: „PLEACĂ CU PRIMA ȘANSĂ ȘI N-AM NICIUN STRES CĂ NU VA CÂȘTIGA. PUR ȘI SIMPLU”
Luis Lazarus, președintele Partidului Dreptate și Frăție (PDF), a declarat la Realitatea Plus că nu este surprins de decizia partidului AUR de a o susține pe Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei.
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