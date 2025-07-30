NICUȘOR DAN, PRIMA CONFERINȚĂ DUPĂ SCANDALUL PENAL DIN GUVERN ȘI DEMISIA LUI ANASTASIU

Vicepremierul Dragoș Anastasiu și-a anunțat, duminică, demisia din funcție

Nicușor Dan susține, astăzi, la ora 14:00, o confrerință de presă la Palatul Cotroceni, anunță Administrația Prezidențială.

Este prima reacție a președintelui după scandalul penal din Guvern și demisia vicepremierului șpăgar Dragoș Anastasiu, ca urmare a "șpăgii de supraviețuire" pe care a dat-o, timp de 8 ani, unei funcționare ANAF.

Reamintim că vicepremierul Dragoș Anastasiu și-a anunțat, duminică după-amiază, demisia din funcție, precizând că nu mai poate să accepte "să fie denigrat și, în acest fel, să decredibilizeze imaginea Guvernului României".

"În acest moment, în acest climat, mie îmi e foarte clar că nu mai pot să ajut, că indiferent ce aș spune, ce aș face va continua procesul de denigrare, bazat pe niște fapte, dar dus la extrem Acesta este motivul pentru care, discutând cu premierul i-am spus că voi face mai mult rău, decât voi face bine, și că e momentul să fac un pas în lateral, în spate, cum vreți să-l numiți, și să demisionez", a declarat Anastasiu, la Palatul Victoria.

