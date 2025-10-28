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Politica· 2 min citire
OANA GHEORGHIU, PROPUSĂ DE PREMIERUL ILIE BOLOJAN PENTRU FUNCȚIA DE VICEPRIM-MINISTRU, ÎN LOCUL LUI ANASTASIU
OANA GHEORGHIU, PROPUSĂ DE PREMIERUL ILIE BOLOJAN PENTRU FUNCȚIA DE VICEPRIM-MINISTRU, ÎN LOCUL LUI ANASTASIU
După luni de speculații legate de Dragoș Anastasiu și rolul său de consilier, premierul Ilie Bolojan a anunțat oficial nominalizarea Oanei Gheorghiu.
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