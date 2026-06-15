Predoiu propune acceptarea guvernului Veștea și refacerea Coaliției până în iunie 2027 pentru ieșirea din criza politică

Scris de Daniel Onescu Publicat: 15 iun. 2026, 13:06

Prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, a lansat luni o propunere concretă pentru deblocarea crizei politice din România, solicitând instalarea unui guvern condus de Adrian Veștea și refacerea coaliției de guvernare până în iunie 2027.

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