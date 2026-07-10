Președintele CJ Vaslui, Vasile Trifan, nemulțumit de faptul că aleșii nu participă fizic la ședințe

Președintele Consiliului Județean (CJ) Vaslui, Ciprian Trifan, și-a exprimat vineri, în cadrul ședinței extraordinare a forului decizional județean, nemulțumirea cu privire la faptul că o mare parte dintre aleși nu au fost prezenți fizic la întâlnire, ci prin mijloace online, lucru care a dus la imposibilitatea votării unor puncte de pe ordinea de zi.
Având în vedere că două dintre hotărâri ar fi necesitat votul secret al consilierilor, iar acest tip de vot nu este reglementat pentru cei care participă online, punctele privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în Consiliul Consultativ al Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești și în Adunarea Generală a Acționarilor a SC 'Lucrări Drumuri și Poduri' Vaslui au fost retrase de pe ordinea de zi.
'Eu sper să găsim o soluție, să găsească o soluție vis-a-vis de votul secret chiar și la distanță și se va găsi, pentru că următoarele alegeri, așa cum spuneam, nu astea anticipate, dacă vor fi sau nu vor fi, ci cele din 2028, vor avea și vot electronic. (...) Va trebui să găsim o soluție vis-a-vis de chestia asta sau să găsim o prevedere în regulament privind prezența la ședințe și modul de a aborda ședințele pe viitor, precum și modul excepțional de a folosi Zoom-ul. Nouă ni s-a acordat această facilitate, dar putem renunța la ea și să trecem la votul tradițional în sală, pentru că suntem 35 de oameni pe care i-a ales poporul să vină să delibereze, să vină să dezbată și așa mai departe. Nu? (...) Putem să facem ședințe pe Zoom în comisii, dar plenul este plen. Și cred că plenul trebuie să rămână plen de aici înainte, inclusiv chiar dacă ședința este extraordinară sau mai puțin extraordinară. Cam asta va trebui să modificăm în regulament. Iar Zoom-ul poate fi folosit la comisiile de dezbateri, pentru că acolo avem un dialog consultativ. Și vom modifica regulamentul astfel încât plenul să fie plen, indiferent că ședința este de îndată, extraordinară sau ordinară', a precizat președintele CJ Vaslui.
Ciprian Trifan a făcut apel la consilieri să fie prezenți în sală, pentru ca cele două puncte să fie votate.
'Ideea de deliberare, de interes al comunității, ar trebui să ne anime. Nu trebuie să căutăm soluții să ne fie simplu, pentru așa, să știți că tehnică este să pot conduce Consiliul Județean pe câteva televizoare de acasă. Am tehnica necesară să pot conduce așa. Și atunci stă fiecare în dulapul lui și conduce. Singura problemă este dacă ne asumăm plata curentului electric fiecare acasă la el', a mai spus șeful CJ Vaslui.
Reprezentanții PNL din Consiliul Județean au menționat că prezența masivă online a aleșilor la ședința extraordinară de vineri a fost o excepție, dar că situația întâmpinată trebuie să reprezinte un prilej pentru mai buna reglementare a votului secret la distanță.