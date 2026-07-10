Președintele CJ Vaslui, Vasile Trifan, nemulțumit de faptul că aleșii nu participă fizic la ședințe

Publicat 10 iul. 2026, 18:59 Actualizat 10 iul. 2026, 19:04

Președintele Consiliului Județean (CJ) Vaslui, Ciprian Trifan, și-a exprimat vineri, în cadrul ședinței extraordinare a forului decizional județean, nemulțumirea cu privire la faptul că o mare parte dintre aleși nu au fost prezenți fizic la întâlnire, ci prin mijloace online, lucru care a dus la imposibilitatea votării unor puncte de pe ordinea de zi.

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