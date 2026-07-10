Clipe de groază în avion după ce un geam s-a spart în timpul zborului. ”Jumătate din om era afară pe fereastră”

Un zbor Ryanair care plecase din Salonic și se îndrepta spre München s-a transformat într-o experiență de coșmar pentru pasageri, după ce unul dintre geamurile aeronavei s-a spart în timpul zborului. Incidentul s-a produs la aproximativ o oră de la decolare și a provocat depresurizarea cabinei.

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