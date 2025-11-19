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Politica· 1 min citire
PSD ar vota o moțiune de cenzură! Semnal grav de rupere a Coaliției: cine a făcut anunțul
PSD ar vota o moțiune de cenzură! Semnal grav de rupere a Coaliției: cine a făcut anunțul
Coaliția stă pe un butoiu de pulbere!
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