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Răsturnare de situație în cazul șpăgii de un milion de euro pentru ministrul Apărării. Fostul senator Marius Isăilă a fost eliberat din arest

Răsturnare de situație în cazul șpăgii de un milion de euro pentru ministrul Apărării. Fostul senator Marius Isăilă a fost eliberat din arest

Răsturnare de situație în cazul șpăgii de un milion de euro pentru ministrul Apărării. Fostul senator Marius Isăilă a fost eliberat din arest

Realitatea de Vaslui
Scris de Realitatea de Vaslui Publicat: 20 nov. 2025, 17:21

Marius Isăilă, fostul senator acuzat că a pus la bătaie o sumă uriașă pentru a aranja niște contracte la stat, a primit o veste bună de la judecători.

Marius Isăilă, fostul senator acuzat că a pus la bătaie o sumă uriașă pentru a aranja niște contracte la stat, a primit o veste bună de la judecători. Curtea de Apel București a decis joi să îl lase în libertate, după ce în urmă cu două săptămâni fusese arestat preventiv.

Magistrații au hotărât să schimbe măsura arestului cu una mai blândă. Astfel, fostul parlamentar va fi cercetat sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Asta înseamnă că este liber să plece acasă, dar trebuie să respecte anumite reguli stricte și să se prezinte la poliție ori de câte ori este chemat.

Povestea pentru care a ajuns în fața judecătorilor este una incredibilă. Procurorii spun că Isăilă ar fi încercat să ajungă la ministrul Apărării cu o ofertă de un milion de euro. În schimbul acestor bani, el spera să convingă ministerul să semneze contracte avantajoase între o firmă privată și Romtehnica, compania statului care se ocupă de echipamente militare.

Faptele s-ar fi petrecut chiar luna trecută, în octombrie 2025. Procurorii susțin că fostul senator a promis banii prin intermediul unei alte persoane, sperând că ministrul își va folosi influența pentru a direcționa contractele.

Marius Isăilă nu este la prima abatere. El a mai avut probleme grave cu legea în trecut. În anul 2016, a fost condamnat definitiv la peste cinci ani de închisoare pentru trafic de influență, pedeapsă pe care a și executat-o. Cu toate că este recidivist, judecătorii au considerat acum că poate fi lăsat în libertate cât timp continuă ancheta.

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