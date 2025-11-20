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Politica· 2 min citire
Răsturnare de situație în cazul șpăgii de un milion de euro pentru ministrul Apărării. Fostul senator Marius Isăilă a fost eliberat din arest
Răsturnare de situație în cazul șpăgii de un milion de euro pentru ministrul Apărării. Fostul senator Marius Isăilă a fost eliberat din arest
Marius Isăilă, fostul senator acuzat că a pus la bătaie o sumă uriașă pentru a aranja niște contracte la stat, a primit o veste bună de la judecători.
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