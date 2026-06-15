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Politica· 2 min citire
Reacție neașteptată a lui Grindeanu după desemnarea lui Veștea în rolul de prim-ministru: „Întrebați-l pe Băsescu”
Sorin Grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu a fost informat în prealabil despre decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Liderul social-democrat a precizat însă că, din punctul său de vedere, procedura respectă prevederile constituționale.
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