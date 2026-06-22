Sorin Grindeanu: „PSD nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR! România are nevoie de stabilitate, nu de moraliști care stau pe funcții”

Publicat 22 iun. 2026, 23:26 Sursă Realitatea.Net

Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a oferit o serie de declarații incendiare la finalul ședinței tensionate din Parlament, făcând radiografia momentului critic în care se află țara și trasând liniile roșii ale social-democraților. Grindeanu a subliniat presiunea uriașă a termenelor europene, avertizând că timpul nu mai are răbdare: „Mai avem 70 de zile până când se închide PNRR-ul, iar România are de recuperat foarte mulți bani. Partidul Social Democrat, așa cum am spus, a votat – toți colegii mei au făcut-o. O să vedem rezultatul votului”.

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