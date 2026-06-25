Canicula afectează animalele de companie: câinii și pisicile, expuși riscurilor de supraîncălzire

Temperaturile ridicate din timpul verii nu afectează doar oamenii, ci și animalele de companie. Câinii și pisicile pot suferi rapid de insolație, deshidratare sau șoc termic dacă nu sunt protejați corespunzător în perioadele de caniculă. Iată câteva sfaturi practice care te-ar putea ajuta să le vii în ajutor prietenilor necuvântători.
Pe timp de vară, câinii își reglează temperatura corporală în principal prin respirație accelerată (gâfâit), deoarece nu transpiră precum oamenii. Din acest motiv, sunt adesea observați cu limba scoasă în zilele toride.
Pisicile au mecanisme proprii de adaptare la temperaturi ridicate, inclusiv reducerea activității și comportamente de răcorire, însă pot deveni rapid vulnerabile la supraîncălzire și deshidratare în condiții extreme.
Riscurile caniculei pentru animale
În perioadele de temperaturi extreme, animalele de companie pot fi expuse unor probleme serioase de sănătate, precum:
insolație
deshidratare
șoc termic
Riscul crește în special în spații fără umbră, fără ventilație sau în lipsa accesului constant la apă.
Recomandări pentru îngrijirea câinilor pe timp de caniculă
Medicii veterinari recomandă câteva măsuri de bază pentru protecția câinilor în zilele foarte calde:
evitarea plimbărilor în orele de vârf ale zilei și a asfaltului încins;
asigurarea accesului permanent la apă proaspătă;
evitarea efortului fizic intens;
atenție sporită la rasele de talie mică sau la cele brahicefalice (cu bot scurt), mai sensibile la căldură;
evitarea lăsării animalelor în mașini, chiar și pentru perioade scurte.
Îngrijirea pisicilor în perioadele cu temperaturi de foc
Deși pisicile sunt, în general, mai adaptabile, canicula le poate afecta semnificativ. Pentru a reduce disconfortul termic:
trebuie să aibă acces permanent la apă proaspătă;
este recomandată perierea regulată pentru îndepărtarea excesului de păr;
trebuie asigurat un spațiu răcoros și bine ventilat;
este important să fie monitorizate pentru semne de letargie sau deshidratare.
În unele cazuri, pisicile pot năpârli mai mult în sezonul cald, ca parte a procesului natural de adaptare la temperaturi ridicate.
La ce trebuie să fim atenți
Specialiștii atrag atenția că respirația dificilă, salivarea excesivă, letargia sau pierderea echilibrului pot indica o stare de supraîncălzire severă, caz în care este necesară intervenția rapidă a unui medic veterinar.