Cum îți faci cont pe E-Sănătatea Mea prin ROeID. Ce rețete, trimiteri și servicii CNAS poți verifica online

Publicat 31 aug. 2026, 15:29 Sursă Realitatea.net

Românii pot accesa, începând de marți, 1 septembrie 2026, platforma E-Sănătatea Mea, noul portal digital pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Sistemul le permite pacienților să consulte online date din dosarul medical, rețete electronice, bilete de trimitere și servicii achitate prin fondurile CNAS.

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