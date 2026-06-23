Advertising
Sanatate· 1 min citire
Intervenția care corectează excesul de calciu
Exces de calciu
Publicat23 iun. 2026, 08:10
Sursărealitatea.net
Uneori, o valoare crescută a calciului în sânge nu vine din alimentație, ci din cauza unei glande care produce prea mult hormon. În astfel de cazuri, tratamentul poate fi chirurgical.
Citește și
- 09:05Spitalele, în pragul grevei generale: operațiile și consultațiile ar putea fi suspendate pe termen nelimitat
- 08:07Focar hantavirus. Toți pasagerii americani de pe nava MV Hondius au încheiat carantina
- 13:46Ce să mănânci pentru o inimă mai sănătoasă. Alimente bogate în compuși esențiali
- 13:38Cod roșu de caniculă în Marea Britanie: temperaturi de 39°C. Populația, sfătuită să evite deplasările neesențiale
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News