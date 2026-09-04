Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce îți pocnesc articulațiile?

Realitatea de Vaslui
Scris de Realitatea de Vaslui Publicat: 4 sept. 2026, 10:00

De ce îți pocnesc articulațiile? Este un sunet banal sau poate ascunde o problemă de sănătate? În „Realitatea Medicală”, Nicole Păcuraru explică de ce apar aceste zgomote, când sunt normale și când ar trebui să ne trimită la medic.

Sunetul apare din cauza bulelor de gaz din lichidul sinovial din articulații. Când miști articulația, presiunea se schimbă și aceste bule „explodează”. Nu este, în mod normal, un semn de problemă. Atât timp cât nu există durere. Este un fenomen fizic, nu o deteriorare.

Corpul produce sunete. Nu toate sunt semnale de alarmă. 

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