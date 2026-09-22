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Sanatate· 1 min citire
Scutecele pentru adulți ar putea fi compensate în proporție de 80%
Scutece pentru adulți
Publicat22 sept. 2026, 08:06
Sursărealitatea.net
Inițiativa legislativă urmează să fie supusă votului în plenul Camerei Deputaților.
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