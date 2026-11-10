159 de incendii de locuințe în Vaslui până pe 1 noiembrie. Recomandări ISU pentru prevenție

Publicat 10 nov. 2026, 14:34 Sursă Monitorul de Vaslui

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui a intervenit la 159 de incendii în locuințe și anexe gospodărești între 1 ianuarie și 1 noiembrie 2026. Autoritățile transmit recomandări privind verificarea coșurilor de fum și a instalațiilor electrice.

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