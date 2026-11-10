159 de incendii de locuințe în Vaslui până pe 1 noiembrie. Recomandări ISU pentru prevenție

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui a intervenit la 159 de incendii în locuințe și anexe gospodărești între 1 ianuarie și 1 noiembrie 2026. Autoritățile transmit recomandări privind verificarea coșurilor de fum și a instalațiilor electrice.
Din totalul de 159 de incendii înregistrate în județul Vaslui în prima parte a anului, 45 au fost provocate de instalații electrice improvizate. Alte 37 de focare au avut cauze legate de diverse mijloace de încălzire, iar 33 au izbucnit din cauza coșurilor de fum defecte sau necurățate.
Încă 29 de incendii au fost cauzate de folosirea focului deschis în spații închise. Șapte cazuri au rezultat din aruncarea mucurilor de țigară în zone cu materiale combustibile, iar pentru alte opt incendii cauzele nu au putut fi stabilite clar sau sunt incluse în categoria „alte cauze".
Recomandări privind coșurile de fum
Pentru prevenirea acestor situații, ISU Vaslui recomandă verificarea, curățarea și repararea coșurilor de fum înainte de utilizare. Autoritățile sugerează apelul la persoane specializate pentru aceste operațiuni și asigurarea izolării corespunzătoare față de elementele combustibile ale construcției.
Cetățenilor li se recomandă să nu utilizeze coșuri de fum deteriorate sau necurățate.
Măsuri pentru sobe și instalații electrice
În cazul sobelor și mijloacelor de încălzire, ISU avertizează împotriva amplasării materialelor combustibile în apropierea acestora. Nu se recomandă uscarea hainelor pe sobe sau în imediata lor apropiere, iar utilizarea unui suport metalic în fața ușiței este considerată o măsură de siguranță.
Adormitul cu focul aprins în sobă este strict interzis. În ceea ce privește instalațiile electrice, recomandările includ verificarea periodică a acestora, evitarea utilizării prizelor, întrerupătoarelor sau cablurilor deteriorate și prevenirea suprasolicitării prelungitoarelor.
Într-un comunicat transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Podul Înalt” Vaslui, autoritățile subliniază riscurile asociate neglijenței în întreținerea sistemelor de încălzire și a rețelei electrice.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Podul Înalt” Vaslui le reamintește cetățenilor faptul că respectarea măsurilor de prevenire este esențială pentru protejarea vieții, a bunurilor precum și a mediului înconjurător.