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Polițist din Huși reținut după ce a încălcat de 56 de ori ordinul de protecție

FOTO: Poliția Română/Facebook

FOTO: Poliția Română/Facebook

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat10 nov. 2026, 12:51
SursăMonitorul de Vaslui

Un polițist din Huși, în vârstă de 44 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a încălcat de 56 de ori un ordin de protecție. Bărbatul este cercetat pentru hărțuire și amenințare.

Bărbatul urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui într-un comunicat.

Conform surselor citate de Monitorul de Vaslui, polițistul a încălcat de 56 de ori restricțiile impuse prin ordinul de protecție. Măsura îi interzicea să se apropie la mai puțin de 100 de metri de locuința și locul de muncă al partenerii sale.

Polițiștii Biroului Ordine Publică, din cadrul Poliției municipiului Huși, au reținut un bărbat din municipiul Huși, județul Vaslui, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, hărțuire și amenințare.

Bărbatul are 44 de ani și este bănuit că ar fi hărțuit, ar fi proferat amenințări și ar fi încălcat măsurile impuse prin ordinul de protecție emis împotriva sa. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii Biroului Ordine Publică Huși au stabilit că, la data de 16 octombrie 2026, față de bărbatul cercetat a fost emis un ordine de protecție, pentru protecția unei persoane vătămate din aceeași localitate.

Din cercetări, a reieșit că acesta ar fi încălcat, în mod repetat, măsurile dispuse prin ordinul de protecție, după ce bărbatul cercetat s-ar fi apropiat la o distanță mai mică de 100 de metri față de persoana protejată, față de locuința acesteia și față de locul de muncă. Totodată, bărbatul este bănuit că ar fi hărțuit și amenințat persoana vătămată.

La data de 8 noiembrie 2026, față de bărbatul cercetat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate de către polițiști, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Huși, în vederea stabilirii și probării activității infracționale a bărbatului cercetat.

a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui într-un comunicat Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui

Ordinul de protecție a fost emis la mijlocul lunii octombrie, după ce partenera polițistului a declarat că este hărțuită și amenințată de acesta.

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