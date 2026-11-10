Polițist din Huși reținut după ce a încălcat de 56 de ori ordinul de protecție

Publicat 10 nov. 2026, 12:51 Sursă Monitorul de Vaslui

Un polițist din Huși, în vârstă de 44 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a încălcat de 56 de ori un ordin de protecție. Bărbatul este cercetat pentru hărțuire și amenințare.

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