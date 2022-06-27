Accident rutier grav la Crețești! O persoană și-a pierdut viața. FOTO

Politțiștii de la Biroul Rutier fac cercetări pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Podul Înalt" al judeţului Vaslui a intervenit cu trei autospeciale și echipaje specializate la un accident rutier produs pe DE581, în localitatea Crețești.

În accident au fost implicate un autotren și un autoturism. În cele două mijloace de transport se aflau două persoane. Din accident rezultat o persoană decedată.

Cea de-a doua victimă a fost descarcerată, urmând să fie transportată la Unitatea de Primiri Urgențe.

Sursa: Realitatea de Vaslui