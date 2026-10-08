Accident rutier în comuna Banca, din Vaslui. Trei răniți la impactul dintre autocar și tractor

Publicat 8 oct. 2026, 17:25 Sursă Monitorul de Vaslui

Trei persoane au fost rănite într-un accident rutier produs joi, 8 octombrie 2026, în comuna Banca, județul Vaslui, unde un autocar a intrat în coliziune cu un tractor. La fața locului au intervenit pompieri și două echipaje medicale.

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