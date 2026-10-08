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Accident rutier în comuna Banca, din Vaslui. Trei răniți la impactul dintre autocar și tractor

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat8 oct. 2026, 17:25
SursăMonitorul de Vaslui

Trei persoane au fost rănite într-un accident rutier produs joi, 8 octombrie 2026, în comuna Banca, județul Vaslui, unde un autocar a intrat în coliziune cu un tractor. La fața locului au intervenit pompieri și două echipaje medicale.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui a anunțat că în incident au fost implicate 10 persoane, dintre care trei au suferit răni. Toate victimele erau conștiente și nu se aflau încarcerate la sosirea forțelor de intervenție.

La locul accidentului a fost trimis Detașamentul de Pompieri Bârlad, cu șase militari, alături de două echipaje medicale: unul de la Serviciul Județean de Ambulanță și celălalt de la Echipajul de Prim Ajutor Bârlad.

Două persoane adulte, descrise ca fiind conștiente și stabile din punct de vedere medical, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Bârlad. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor și exploziilor (PSI) la fața locului.

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