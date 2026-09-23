Caz șocant în Vaslui: un veteran de război de 97 de ani, găsit mort în casă după mai multe săptămâni

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs decesul.
Descoperire șocantă într-o comună din județul Vaslui. Un veteran de război în vârstă de 97 de ani a fost găsit mort în propria locuință, după ce trupul său ar fi rămas acolo timp de mai multe săptămâni. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs decesul.
Bătrânul a fost găsit în stare avansată de descompunere, pe o canapea din sufrageria locuinței. Cazul a ieșit la iveală după ce poștașul localității a mers la adresă pentru a-i aduce pensia.
Poștașul a devenit suspicios
Potrivit informațiilor disponibile, poștașul ar fi observat că fiul bătrânului evita să îl lase să îl vadă pe acesta, oferind mai multe explicații pentru absența sa.
Situația i-a ridicat semne de întrebare, mai ales pentru că, atunci când a insistat să intre în locuință, poștașul ar fi observat că bătrânul se afla în aceeași poziție în care îl văzuse cu aproximativ o lună înainte.
În acel moment, bărbatul a alertat autoritățile.
Bătrânul, găsit mort în locuință
Polițiștii ajunși la fața locului au descoperit trupul neînsuflețit al veteranului de război, aflat într-o stare avansată de descompunere.
Conform informațiilor inițiale, bătrânul ar fi decedat cu mai multe săptămâni înainte ca trupul să fie descoperit.
În spațiul public au apărut informații potrivit cărora fiul ar fi continuat să încaseze pensia tatălui, în valoare de aproximativ 6.700 de lei pe lună. Acest aspect urmează însă să fie verificat de anchetatori.
Poliția a deschis o anchetă
Autoritățile au fost sesizate prin numărul de urgență 112, iar polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.
În prezent, anchetatorii trebuie să clarifice inclusiv momentul în care a survenit decesul și împrejurările în care trupul bătrânului a rămas în locuință.
Medicii legiști urmează să efectueze examinările necesare pentru stabilirea cauzei și datei aproximative a decesului.
Ancheta este în desfășurare, iar eventualele responsabilități penale vor putea fi stabilite doar după finalizarea cercetărilor și administrarea tuturor probelor.