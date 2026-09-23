Caz șocant în Vaslui: un veteran de război de 97 de ani, găsit mort în casă după mai multe săptămâni

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Descoperire șocantă într-o comună din județul Vaslui. Un veteran de război în vârstă de 97 de ani a fost găsit mort în propria locuință, după ce trupul său ar fi rămas acolo timp de mai multe săptămâni. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs decesul.