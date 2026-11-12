Cod portocaliu de viituri în cinci județe și cod galben în alte 14, valabil până sâmbătă

Publicat 12 nov. 2026, 14:34 Sursă news

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHG) a emis cod portocaliu de viituri pentru cinci județe și cod galben pentru alte 14, valabil până sâmbătă, 15 noiembrie.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cod meteo