Incendiu la o casă din Vaslui din cauza unui scurtcircuit electric

Publicat 11 nov. 2026, 13:28 Sursă BZV

Un incendiu a afectat o casă din localitatea Rediu Galian, comuna Codăești, marți, 10 noiembrie 2026. Flăcările au fost stinse de pompieri înainte să se extindă, fără victime.

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