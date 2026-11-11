Incendiu la o casă din Vaslui din cauza unui scurtcircuit electric

Un incendiu a afectat o casă din localitatea Rediu Galian, comuna Codăești, marți, 10 noiembrie 2026. Flăcările au fost stinse de pompieri înainte să se extindă, fără victime.
Intervenția a avut loc în jurul orei 18:00, când flăcările au pornit dintr-o cameră a locuinței. La fața locului s-au deplasat opt pompieri militari din cadrul Detașamentului Vaslui, echipați cu o autospecială de stingere și o autocisternă cu apă.
În sprijinul forțelor militare au intervenit și voluntarii de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Codăești, cu o autospecială. Pompierii au reușit să stingă incendiul înainte ca focul să cuprindă celelalte încăperi ale casei.
Pagubele materiale au fost limitate: au ars un televizor și o noptieră, iar tavanul camerei a fost afectat pe o suprafață de aproximativ 10-15 metri pătrați. Nimeni nu se afla în interiorul locuinței în momentul izbucnirii incendiului, astfel încât nu au fost înregistrate victime.
Din primele verificări efectuate la fața locului, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric.
Recomandări ISU Vaslui
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui au atras atenția asupra riscurilor reprezentate de instalațiile electrice defecte sau improvizate. Autoritățile recomandă verificarea periodică a acestor sisteme și montarea detectoarelor de fum în locuințe.
Cetățenii sunt sfătuiți să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 în cazul izbucnirii unui incendiu.