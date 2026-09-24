Dacia, în recul pe piețele europene. Vânzările au scăzut cu aproape 10% în primele opt luni

Dacia a înregistrat o scădere de 12,9% a înmatriculărilor în Europa în luna august 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Producătorul român a înmatriculat 32.144 de autoturisme pe piețele din Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările EFTA, iar cota de piață a coborât de la 4,7% la 3,9%. Datele au fost publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).
Dacia, în scădere în luna august
În august, Dacia a înmatriculat 32.144 de autoturisme, față de 36.909 unități în aceeași lună din 2025. Scăderea de 12,9% vine în condițiile în care piața europeană a avut o evoluție diferită de la un producător la altul.
Grupul Renault, din care face parte Dacia, a raportat la rândul său o scădere de 4,4% a înmatriculărilor în august. În schimb, grupul Stellantis a crescut cu 3,5%, în timp ce Volkswagen a avut un recul de 3,6%.
Scădere și după primele opt luni
Problemele Dacia nu se limitează la luna august. În perioada ianuarie-august 2026, marca a înmatriculat 360.657 de autoturisme în Europa, cu 9,7% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025, când au fost înregistrate 399.437 de unități. Cota de piață a Dacia a coborât în această perioadă la 3,9%, de la 4,6% anul trecut.
Mașinile electrificate câștigă teren
Datele ACEA arată că piața europeană este susținută tot mai mult de modelele electrificate. În Uniunea Europeană, înmatriculările de mașini electrice pe baterie au crescut cu 52,2% în august, iar cele plug-in hybrid cu 13,5%. În același timp, înmatriculările de automobile pe benzină și diesel au scăzut cu 23,5%, respectiv 23,1%.
În paralel, producătorii chinezi își extind prezența pe piața europeană. BYD, Chery și Leapmotor au raportat creșteri importante ale înmatriculărilor în august, pe fondul cererii mai mari pentru automobile electrificate.
Concurența se intensifică
Evoluția pieței europene indică o schimbare a preferințelor cumpărătorilor, în special către automobile electrificate. Pentru Dacia, această tendință se suprapune peste o perioadă în care înmatriculările au scăzut atât în august, cât și cumulat de la începutul anului.
Producătorul continuă să își păstreze o cotă importantă pe piața europeană, însă datele pentru primele opt luni arată un recul față de 2025.