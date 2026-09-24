Advertising
Social· 1 min citire
Mașină de lux căutată în Cehia, reținută la granița cu Moldova
FOTO: Arhivă
Ceh de 41 de ani, cercetat pentru tăinuire după ce a încercat să iasă din țară cu un autoturism de 622.000 de lei
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:42Catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile de anul viitor
- 12:54Noi arestări după violențele din Piața Victoriei. Instanța a decis măsuri preventive pentru protestatarii acuzați că au atacat jandarmii
- 12:45Volkswagen transformă mașina într-o consolă de jocuri. Telefonul va deveni controller
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News