Doi adulți și un copil de 2 ani, răniți într-un accident produs pe șoseaua de centura a Tecuciului! Vinovat, un tânăr din Tutova

Toate personale au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Trei persoane, între care un copil de doi ani, au fost rănite vineri într-un accident rutier, în care au fost implicate trei autovehicule, provocat de un şofer drogat, informează Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Galaţi.

Poliţia Galaţi a fost sesizată prin 112 cu privire la faptul că pe DE 581 – Drumul de Centură al municipiului Tecuci a avut loc un eveniment rutier, în urma căruia au fost rănite mai multe persoane.

Poliţiştii rutieri care s-au deplasat la faţa locului au stabilit că un tânăr, de 19 ani, din comuna Tutova, judeţul Vaslui, în timp ce conducea un autoturism pe drumul de centură, la efectuarea unei manevre de depăşire a unei autoutilitare, condusă de un bărbat de 45 de ani, din comuna Ghidigeni, judeţul Galaţi, a pătruns pe sensul opus de mers şi a intrat în coliziune frontală cu un autoturism, condus regulamentar de un alt bărbat, de 33 de ani, din comuna Negrileşti, judeţul Galaţi.

Totodată, în acest impact a fost implicată şi autoutilitara.

În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a trei persoane: conducătorul auto de 33 de ani şi un copil minor de 2 ani, aflat în autoturismul condus regulamentar, iar cea de-a treia persoană, pasager în autovehiculul angajat în depăşire.

Toate personale au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătorii auto deţin permise de conducere valabile, iar la testarea alcoolscop rezultatul a fost negativ în toate cele trei cazuri, însă, la testarea cu aparatul tip Drugtest Drager a tânărului de 19 ani au rezultat valori pozitive la consumul de canabis şi cocaină, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii prezenţei în organism a substanţelor psihoactive.

A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, respectiv, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Sursa: Realitatea de Vaslui