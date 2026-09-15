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Doi tineri din Moldova, morți pe centura Bârladului

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deIonut Dumitrescu
Publicat15 sept. 2026, 07:55
Actualizat15 sept. 2026, 08:20

Au intrat frontal într-un TIR după o depășire periculoasă

Accidentul s-a produs pe centura Bârladului. Șoferul, un bărbat de 25 de ani din Republica Moldova, a încercat o depășire extrem de periculoasă. Nu a mai reușit să revină pe banda sa și a lovit frontal un TIR.

Depășire eșuată, impact frontal cu un TIR

Atât el, cât și pasagera de 21 de ani au murit pe loc. Pompierii i-au găsit captivi între fiarele contorsionate ale autoturismului, fără semne vitale.

Victimele dețineau o firmă de animatori și organizau spectacole în România. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 15 septembrie 2026.

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